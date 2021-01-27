Решение КС Польши о запрете абортов вступило в силу: движения за права женщин уже анонсировали протесты

Отныне прерывание беременности разрешается только после изнасилования или при угрозе жизни матери.

Различные движения за права женщин уже анонсировали проведение акций протеста в Варшаве под зданием Конституционного суда, а также в других польских городах.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт, признав неконституционным положение соответствующего закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.

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