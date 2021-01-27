Решение КС Польши о запрете абортов вступило в силу: движения за права женщин уже анонсировали протесты
27 января, 2021, 22:44
Решение Конституционного суда Польши об усилении запрета абортов опубликовано и вступило в силу
Об этом сообщила пресс-служба польского правительства, передает DW .
Отныне прерывание беременности разрешается только после изнасилования или при угрозе жизни матери.
Различные движения за права женщин уже анонсировали проведение акций протеста в Варшаве под зданием Конституционного суда, а также в других польских городах.
- Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт, признав неконституционным положение соответствующего закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.
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