Рада может разрешить беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро
Проект закона №4278 поддержали 346 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту №4278 документ предлагает привести в соответствие положения Налогового и Таможенного кодексов Украины в части определения базы обложения НДС и пошлиной при ввозе товаров на территорию Украины международными почтовыми и экспресс-отправлениями.
Так, базой обложения НДС предлагается установить часть таможенной стоимости или часть фактурной стоимости посылок, превышающей 150 евро.
Проект закона также устанавливает возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.
Верховная Рада также приняла за основу проект закона №4279, который внедряет электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Его поддержали 346 народных депутатов.
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