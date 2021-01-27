Рада может разрешить беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро

27 января, 2021, 11:55

Верховная Рада приняла за основу проект закона №4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который разрешает ввоз посылок стоимостью до 150 евро без пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС)

Проект закона №4278 поддержали 346 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту №4278 документ предлагает привести в соответствие положения Налогового и Таможенного кодексов Украины в части определения базы обложения НДС и пошлиной при ввозе товаров на территорию Украины международными почтовыми и экспресс-отправлениями.

Так, базой обложения НДС предлагается установить часть таможенной стоимости или часть фактурной стоимости посылок, превышающей 150 евро.

Проект закона также устанавливает возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Верховная Рада также приняла за основу проект закона №4279, который внедряет электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Его поддержали 346 народных депутатов.