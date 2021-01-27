"Из-за активности НАТО": ФСБ объяснила, почему под Геленджиком объявили бесполетную зону
Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос российского РБК.
По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.
В ФСБ отметили, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и иных законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и пограничного контроля". "Других задач на отделение не возложено", - подчеркнули в ведомстве.
В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ №454 от 2017 года "Об утверждении правил пограничного режима" и приказ №355 от 2007 года "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим").
В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.
Команда Навального обнародовала фильм вскоре после ареста политика, который вернулся в страну после лечения в Германии.
Согласно фильму Путин обладает роскошным дворцом на более чем 17 тыс. квадратных метров с вертолетной площадкой, виноградниками и даже собственным театром и подземной хоккейной площадкой.
Представитель Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".
Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка "промыть мозги".
По состоянию на 25 января фильм собрал уже более 86 млн просмотров на YouTube.
В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3000 человек.
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