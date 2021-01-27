"Сам ты п *** р": на Львовщине подрались два депутата горсовета
Об этом пишет издание "Ракурс" со ссылкой на местного блогера Александра Климова, который обнародовал видео конфликта в Facebook.
Депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Даренский бросился с кулаками на визави из фракции "Европейская Солидарность" Петра Остапюка.
Диагол между депутатами выглядел следующим образом.
Даренский: "Ну вы п **** и ..."
Остапьюк: "Да сам ты п *** р!"
Даренский: "Ты п *** р!"
Остапьюк: "Ты п *** р!"
Даренский * срывается с места и бьет Остпюка рукой в плечо *
Остапьюк * тоже подрывается *
Даренский: "Гнида, б *** ь ты, сука, крадун б" * "ь!"
Степан Дмуховский ( "Батькивщина"): "Но это же не Верховная Рада!"
Впоследствии мэр Червонограда Андрей Заливский порекомендовал депутатам личные вопросы решить за пределами сессионного зала.
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