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Espreso.tvОбщество"С Путиным или без него": Служба внешней разведки прогнозирует сохранение в РФ модели путинизма в случае смены власти

"С Путиным или без него": Служба внешней разведки прогнозирует сохранение в РФ модели путинизма в случае смены власти

Служба внешней разведки заявляет, что даже если президент РФ Владимир Путин уйдет из власти, Россия все равно продолжит агрессивную политику путинизма

Об этом говорится в "белой книге" СВР.

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти", - заявили разведчики.

Там считают, что независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий предусматривает сохранение в России государственной модели путинизма - с Путиным или без него.

При этом основным источником угроз безопасности Украины будет оставаться Российская Федерация.

Разведка отмечает, что стратегия в отношении Украины будет неизменна: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

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