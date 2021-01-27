"С Путиным или без него": Служба внешней разведки прогнозирует сохранение в РФ модели путинизма в случае смены власти
Об этом говорится в "белой книге" СВР.
"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти", - заявили разведчики.
Там считают, что независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий предусматривает сохранение в России государственной модели путинизма - с Путиным или без него.
При этом основным источником угроз безопасности Украины будет оставаться Российская Федерация.
Разведка отмечает, что стратегия в отношении Украины будет неизменна: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-