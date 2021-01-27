"С Путиным или без него": Служба внешней разведки прогнозирует сохранение в РФ модели путинизма в случае смены власти

27 января, 2021, 10:59

Служба внешней разведки заявляет, что даже если президент РФ Владимир Путин уйдет из власти, Россия все равно продолжит агрессивную политику путинизма

Об этом говорится в "белой книге" СВР.

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти", - заявили разведчики.

Там считают, что независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий предусматривает сохранение в России государственной модели путинизма - с Путиным или без него.

При этом основным источником угроз безопасности Украины будет оставаться Российская Федерация.

Разведка отмечает, что стратегия в отношении Украины будет неизменна: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.