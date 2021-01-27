"Приближается ко второму оправдательному вердикту": республиканцы в сенате дали сигнал, что не поддержат импичмент Трампа

27 января, 2021, 10:44

Представители Республиканской партии в сенате США во вторник дали четкий сигнал, что в верхней палате конгресса не хватает голосов за наказание Трампа по делу импичмента

Об этом сообщает The Hill.

Только пять республиканцев присоединились к демократам во время голосования, чтобы отклонить попытки соратников Трампа объявить процесс импичмента неконституционным.

"Сенат проголосовал 55 - 45 за отклонение представления сенатора Рэнда Пола, причем все республиканцы - кроме пяти сенаторов - стали на сторону Пола", - информирует издание.

Уточняется, во время голосования к демократам присоединились республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

Сейчас в сенате США насчитывается по 50 представителей Демократической и Республиканской партий. Чтобы импичмент вступил в силу, необходимо не менее двух третей голосов, то есть демократам нужно заручиться поддержкой минимум 17 республиканцев.

Судебные слушания по делу импичмента Трампа в сенате должны начаться через две недели. Впрочем, как отмечается в публикации, уже сегодняшнее голосование стало "самым ярким признаком, что Трамп приближается ко второму оправдательного вердикту". Кроме того, становится понятно, что большинство республиканцев выбрали тактику непризнания конституционности нынешнего процесса импичмента.

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