"Перевели в игру и торгуют людьми": Кравчук об отказе РФ подавать списки на обмен пленными

27 января, 2021, 17:32

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что оккупанты до сих пор не предоставили свои списки на обмен пленными

Об этом он заявил в комментарии "Новости Донбасса" .

Кравчук отметил, что этот процесс заморожен с сентября 2020 года.

"Украина на каждом заседании просила ОРДЛО - дайте списки. Они под разными предлогами блокировали", - сказал он.

В свою очередь на вопрос о планах оккупантов передать украинских пленных нардепу от ОПЗЖ Виктора Медведчука, глава украинской делегации заявил: "В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми".

Напомним, 20 января омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных .

21 января правозащитники сообщили о том, что оккупанты отправили в РФ заложников, которых должны передать Медведчуку.

Впоследствии, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что количество людей, которых должны передать Медведчуку, и их местонахождение неизвестно.

25 января народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко заявил, что четверо удерживаемых лиц, которых должны были передать Медведчуку, вывезли из Донецка и Луганска .

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