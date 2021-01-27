"Перевели в игру и торгуют людьми": Кравчук об отказе РФ подавать списки на обмен пленными
27 января, 2021, 17:32
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что оккупанты до сих пор не предоставили свои списки на обмен пленными
Об этом он заявил в комментарии "Новости Донбасса" .
Кравчук отметил, что этот процесс заморожен с сентября 2020 года.
"Украина на каждом заседании просила ОРДЛО - дайте списки. Они под разными предлогами блокировали", - сказал он.
В свою очередь на вопрос о планах оккупантов передать украинских пленных нардепу от ОПЗЖ Виктора Медведчука, глава украинской делегации заявил: "В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми".
- Напомним, 20 января омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных .
- 21 января правозащитники сообщили о том, что оккупанты отправили в РФ заложников, которых должны передать Медведчуку.
- Впоследствии, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что количество людей, которых должны передать Медведчуку, и их местонахождение неизвестно.
- 25 января народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко заявил, что четверо удерживаемых лиц, которых должны были передать Медведчуку, вывезли из Донецка и Луганска .
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