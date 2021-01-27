"Не опроверг ни одного факта": в фонде Навального ответили на заявления Путина по дворцу под Геленджиком

27 января, 2021, 12:02

На сайте руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального появился ответ на заявления президента РФ Владимира Путина насчет расследования о дворце под Геленджиком

В заявлении говорится, что в расследовании Навальный "2 часа разными словами объяснял одну и ту же мысль: друзья построили Путину секретный дворец, оформили на подставных лиц, создали целую инфраструктуру, чтобы никто никогда не узнал реального хозяина геленджикского дворца".

"На президента ничего не оформляется, все записано на его доверенных лиц, и Владимир Путин именно эту мысль и повторил", - отметили в ФКБ.

Также в фонде обратили внимание на уточнение Путина, что именно «близкие родственники» не имеют и не имели отношения к дворцу.

"Николай Шамалов, на которого был ранее оформлен дворец, действительно близкий родственник. Сват (отец мужа дочери) - это не близкий родственник. Михаил Шеломов, который руководит строительством сейчас, - двоюродный племянник Путина", - отмечается в заявлении.

В ФКБ отметили, что "Путин ничего не опроверг, ни одного факта".

"Представьте себе на минуту, что мы ошиблись и у дворца есть другой настоящий владелец. Совершенно очевидно, что через полчаса после публикации нашего фильма этот владелец трубил бы везде, где возможно: вы с ума сошли? Это мое, это не Путина, я это купил и построил, Навальный все врет". А Кремль, воспользовавшись таким успехом, еще бы и экскурсию организовал в Прасковеевку, чтобы показать, что там в домашнем халате по казино разгуливает совсем другой человек", - добавили в Фонде.

Команда Навального обнародовала фильм вскоре после ареста политика, который вернулся в страну после лечения в Германии.

Согласно фильму Путин обладает роскошным дворцом на более чем 17 тыс. квадратных метров с вертолетной площадкой, виноградниками и даже собственным театром и подземной хоккейной площадкой.

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".

Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка «промыть мозги».

По состоянию на 25 января фильм собрал уже более 86 млн просмотров на YouTube.

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3000 человек.

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