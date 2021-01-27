"Личная инициатива, похоже, с деструктивной целью": Креминь прокомментировал заявления профессора Бильченко о "фашизме" в языковом законе
Такое мнение высказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в комментарии LIGA.Life.
"Мне кажется, что это один из примеров противоправных действий граждан Украины. Поэтому я уверен, что на это и на другие заявления, которые звучали в последнее время, правоохранители обязаны обратить внимание", - сказал Креминь.
Уполномоченный предположил, что Бильченко действовала, как один из интернет-агитаторов, которые имели целью реализовать деятельность, управляемую извне. По его словам, аналогичные заявления - это один из примеров так называемого флешмоба "в защиту русскоязычных граждан".
По его мнению, личная инициатива Бильченко, похоже, была с деструктивной целью разжигания межнациональной вражды по языковому признаку.
- Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.
- Позднее появились свидетельства того, что нечто подобное профессор рассказывает и на лекциях.
- В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс-"регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко пока не отказывается.
- Преподаватели и студенты университета Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка.
- Министерство образования и науки Украины отреагировало на ситуацию с высказываниями о государственном языке преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.
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