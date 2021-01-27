"Личная инициатива, похоже, с деструктивной целью": Креминь прокомментировал заявления профессора Бильченко о "фашизме" в языковом законе

27 января, 2021, 13:08

Заявления преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко по Украине и украинскому языку являются одним из примеров противоправных действий, и поэтому органы должны обратить на это внимание

Такое мнение высказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в комментарии LIGA.Life.

"Мне кажется, что это один из примеров противоправных действий граждан Украины. Поэтому я уверен, что на это и на другие заявления, которые звучали в последнее время, правоохранители обязаны обратить внимание", - сказал Креминь.

Уполномоченный предположил, что Бильченко действовала, как один из интернет-агитаторов, которые имели целью реализовать деятельность, управляемую извне. По его словам, аналогичные заявления - это один из примеров так называемого флешмоба "в защиту русскоязычных граждан".

По его мнению, личная инициатива Бильченко, похоже, была с деструктивной целью разжигания межнациональной вражды по языковому признаку.