"Львовгазсбыт" могут обязать пересчитать цены на газ за предыдущие месяцы

27 января, 2021, 14:38

Антимонопольный комитет возбудил дело против поставщика

Тарифы на газ, которые установил "Львовгазсбыт" для бытовых потребителей в декабре и январе, на 37-38% отличаются от тарифов других поставщиков. В этом есть признаки нарушения законодательства в части злоупотребления монопольным положением. Об этом сообщила "Еспресо.Запад" начальница Третьего отдела исследований и расследований Западного межобластного территориального отделения АМКУ Галина Боса.

"Скажем, на январь "Нафтогаз" установил цену 7,22 грн за кубометр, "Львовгазсбыт" поставил 9,89 грн. Это большая разница. Но это только признаки нарушения, поэтому мы проводим расследование, - говорит Галина Боса. - Если докажем, что цены были завышены необоснованно, то будем обязывать компании произвести перерасчет газа за предыдущие месяцы. Кроме того, компании придется заплатить штраф. Если решение будет принимать АМКУ, а не территориальное отделение, то размер штрафа может достигать 10% от выручки за предыдущий год".

По словам Галины Босой, до августа прошлого года "Львовгазсбыт" был единственным поставщиком газа для бытовых потребителей во Львовской области. Но с августа население получило возможность сменить поставщика. Впрочем, за все это время только 2-3% потребителей перешли к другим поставщикам. Поэтому "Львовгазсбыт" и в дальнейшем занимает доминирующее положение на рынке.

Кроме "Львовгазсбыта", Западное межобластное территориальное отделение АМКУ проводит расследование относительно "Закарпатгазсбыта", "Волыньгазсбыта", "Ивано-Франковскгазсбыта" и "Ривнегазсбыта".

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