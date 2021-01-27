"Коррупционная гидра украинского судопроизводства": нардепы требуют от Зеленского немедленной ликвидации Окружного админсуда Киева

27 января, 2021, 12:22

Народные депутаты официально призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Окружной админсуд Киева вместе со своим руководителем, судьей Вовком, - коррупционная гидра украинского судопроизводства. В соответствии с Конституцией суд ликвидируется только законом, проект которого вносит в парламент президент. Поэтому призываю Зеленского не медлить, а немедленно подать в парламент проект закона о ликвидации Окружного админсуда Киева!" - заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Напомним, Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

ОАСК удовлетворил иск Андрея Портнова и задним числом запретил празднование юбилеев деятелей украинского государства, УНР, ОУН и эмиграции.