"Коррупционная гидра украинского судопроизводства": нардепы требуют от Зеленского немедленной ликвидации Окружного админсуда Киева
27 января, 2021, 12:22
Народные депутаты официально призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
"Окружной админсуд Киева вместе со своим руководителем, судьей Вовком, - коррупционная гидра украинского судопроизводства. В соответствии с Конституцией суд ликвидируется только законом, проект которого вносит в парламент президент. Поэтому призываю Зеленского не медлить, а немедленно подать в парламент проект закона о ликвидации Окружного админсуда Киева!" - заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.
- Напомним, Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.
- ОАСК удовлетворил иск Андрея Портнова и задним числом запретил празднование юбилеев деятелей украинского государства, УНР, ОУН и эмиграции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-