"Это сделает не Германия": МИД Польши допускает блокирование "Северного потока - 2"

27 января, 2021, 13:18

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть заблокировано, однако это сделает не Германия, а США

Об этом пишет "Польское радио".

По словам Рау, после попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии разгорелась дискуссия о целесообразности газопровода. Однако ее выиграли те, кто хочет завершить этот инвестиционный проект. Сейчас обсуждение этого вопроса в Германии вновь оживилась.

"От этой, даже возобновленной дискуссии в Германии на эту тему я бы не ждал многого в этом вопросе. Даже если блокировка все-таки состоится, она будет исходить от Соединенных Штатов, и это и будет причиной, почему этот инвестиционный проект не будет завершен", - сказал Рау.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает газопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. Он намерен изучить санкции, которые были введены администрацией Дональда Трампа против него.

Кроме того, недавно кандидат на пост гос-секретаря США Энтони Блинкен назвал "плохой идеей" строительство российского газопровода "Северный поток - 2". Он пообещал, что команда Байдена будет препятствовать реализации этого проекта.

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