"ЕС" лидирует в советах областей и облцентров, на втором месте - "Слуга народа", - движение "Честно"
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного движением ЧЕСТНО об успехах шести парламентских партий на прошлогодних выборах.
На выборах 2020 года наилучшую способность к баллотированию продемонстрировали три парламентские партии - "Батькивщина", "Слуга народа" и "За будущее". Эти политсилы выдвинули кандидатов в более чем половине всех советов в Украине и в более чем половине советов на каждом из пяти уровней (облсовета, райсовета, райсовета в городах, совета громад с более и менее чем 10 тыс. избирателей).
В то же время наихудшую способность к баллотированию среди парламентских партий продемонстрировал "Голос", который на выборах-2020 претендовал на мандаты только в 14,2% советов.
Кроме того, результаты исследования показывают, что "Слуга народа", "Батькивщина" и "За будущее" лучше представлены в облсоветах, чем в горсоветах облцентров, тогда как ЕС, ОПЗЖ и "Голос" - наоборот.
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