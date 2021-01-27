"Динамо" сыграет с "Барселоной", а "Шахтер" - с "Порту" в 1/32 финала юношеской Лиги УЕФА

27 января, 2021, 14:41

Состоялась жеребьевка 1/32 финала юношеской Лиги УЕФА, по итогам которой в соперники "Динамо" досталась испанская "Барселона", а "Шахтеру" - "Порту"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Динамо" в 1/32 финала встретится с "Барселоной", а "Шахтер" сыграет с "Порту". Оба украинских клуба сыграют на своем поле. Матчи запланированы на 2 и 3 марта.

"Динамо" и "Шахтер попали в плей-офф юношеской Лиги УЕФА через путь Лиги чемпионов, благодаря тому, что первые команды киевлян и дончан выступили в групповом раунде ЛЧ.

Напомним, 23 декабря ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич заявил, что киевляне в первой половине сезона заработали в Лиге чемпионов 38 млн евро.

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