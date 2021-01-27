"Динамо" сыграет с "Барселоной", а "Шахтер" - с "Порту" в 1/32 финала юношеской Лиги УЕФА
27 января, 2021, 14:41
Состоялась жеребьевка 1/32 финала юношеской Лиги УЕФА, по итогам которой в соперники "Динамо" досталась испанская "Барселона", а "Шахтеру" - "Порту"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Динамо" в 1/32 финала встретится с "Барселоной", а "Шахтер" сыграет с "Порту". Оба украинских клуба сыграют на своем поле. Матчи запланированы на 2 и 3 марта.
"Динамо" и "Шахтер попали в плей-офф юношеской Лиги УЕФА через путь Лиги чемпионов, благодаря тому, что первые команды киевлян и дончан выступили в групповом раунде ЛЧ.
- Напомним, 23 декабря ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич заявил, что киевляне в первой половине сезона заработали в Лиге чемпионов 38 млн евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-