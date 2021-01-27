"Да, но после эпидемии": Сийярто о продлении программы реабилитации украинских раненых воинов в Венгрии
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-брифинге в Киеве, передает "Радио Свобода".
Он отметил, что Венгрия планирует продолжать программу реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии в Донбассе.
"Хочу сказать, мы будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украины. К этому времени 2300 украинских детей отдыхали в Венгрии - это дети, которые происходят из восточных территорий Украины. И, если ситуация с эпидемией позволит, этим летом будем продолжать эту программу", - сказал министр во время выступления.
В то же время, Сийярто заметил, что его страна продолжит реабилитацию украинских военных.
"До сих пор мы предоставили лечение 42 солдатам, пострадавшим в результате войны на востоке", - отметил он.
"Мы надеемся, что наши медицинские возможности - но это зависит от ситуации с эпидемией - позволят продолжать и эту программу. Мой ответ: да, но после эпидемии", - сказал министр иностранных дел Венгрии.
Видео - "Радио Свобода":
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