"Да, но после эпидемии": Сийярто о продлении программы реабилитации украинских раненых воинов в Венгрии

27 января, 2021, 16:54

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит реабилитацию украинских военных, как только завершится эпидемия коронавируса

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-брифинге в Киеве, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что Венгрия планирует продолжать программу реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии в Донбассе.

"Хочу сказать, мы будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украины. К этому времени 2300 украинских детей отдыхали в Венгрии - это дети, которые происходят из восточных территорий Украины. И, если ситуация с эпидемией позволит, этим летом будем продолжать эту программу", - сказал министр во время выступления.

В то же время, Сийярто заметил, что его страна продолжит реабилитацию украинских военных.

"До сих пор мы предоставили лечение 42 солдатам, пострадавшим в результате войны на востоке", - отметил он.

"Мы надеемся, что наши медицинские возможности - но это зависит от ситуации с эпидемией - позволят продолжать и эту программу. Мой ответ: да, но после эпидемии", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Видео - "Радио Свобода":

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