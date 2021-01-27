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Espreso.tvОбщество"Да, но после эпидемии": Сийярто о продлении программы реабилитации украинских раненых воинов в Венгрии

"Да, но после эпидемии": Сийярто о продлении программы реабилитации украинских раненых воинов в Венгрии


фото: reuters
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит реабилитацию украинских военных, как только завершится эпидемия коронавируса

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-брифинге в Киеве, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что Венгрия планирует продолжать программу реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии в Донбассе.

"Хочу сказать, мы будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украины. К этому времени 2300 украинских детей отдыхали в Венгрии - это дети, которые происходят из восточных территорий Украины. И, если ситуация с эпидемией позволит, этим летом будем продолжать эту программу", - сказал министр во время выступления.

В то же время, Сийярто заметил, что его страна продолжит реабилитацию украинских военных.

"До сих пор мы предоставили лечение 42 солдатам, пострадавшим в результате войны на востоке", - отметил он.

"Мы надеемся, что наши медицинские возможности - но это зависит от ситуации с эпидемией - позволят продолжать и эту программу. Мой ответ: да, но после эпидемии", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Видео - "Радио Свобода":

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