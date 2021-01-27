"Челси" потерял очки в первом матче нового тренера
27 января, 2021, 21:56
В 20-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча завершилась со счетом 0: 0. Это первый матч "Челси" под руководством нового главного тренера - Томаса Тухеля.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает восьмую позицию и отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. "Вулверхэмптон" идет тринадцатым.
Чемпионат Англии
20-й тур
27 января
"Челси" - "Вулверхэмптон" 0: 0
- 26 января новым главным тренером лондонского "Челси" был назначен Томас Тухель.
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