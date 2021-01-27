"Британский" штамм коронавируса: в Польше заявили о втором случае

27 января, 2021, 15:04

В Польше подтвердили второй случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Варшаве глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает Укринформ.

Недзельский сообщил, что второй случай инфицирования "британским" штаммом коронавируса в Польше у человека, который не был в последнее время в Великобритании и не контактировал с лицами, которые оттуда вернулись в последнее время.

"Это показывает, что у нас наличие этого вируса (в Польше - ред.) не только из-за приезда человека (из Великобритании - ред.) или непосредственных контактов с этими лицами. Этот вирус присутствует", - подчеркнул он.

По его словам, "британский" штамм коронавируса выявлено в рамках общего тестирования учителей младших классов в учительницы из Вроцлава. Он отметил, что она не была за границей и не контактировала с лицами, прилетевшие из Великобритании.

Напомним, 21 января на юге Польши обнаружили первый случай инфицирования "британским" штаммом коронавируса.

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