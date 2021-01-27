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"Британский" коронавирус: в Северной Македонии обнаружили заражение у мужчины, который не выезжал из страны

В Северной Македонии обнаружили случай заражения "британским" штаммом коронавируса у гражданина, который не покидал страну

Об этом сообщает Press 24.

Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что с помощью специального ПЦР-метода у 46-летнего гражданина обнаружили все признаки наличия британской мутации коронавируса.

Его обнаружили у мужчины, который уже переболел COVID-19. Филипче считает, что этот штамм есть и у других граждан, ведь больной не выезжал за пределы страны.

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