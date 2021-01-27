Письмо с угрозами украинцам венгерского происхождения: полиция открыла производство

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Полиция открыла уголовное производство по обращению консульства Венгрии в городе Берегово", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения.

Следователи полиции по данному факту проводят расследование по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на почту посольства Венгрии неизвестные прислали угрозы и подписались как "Патриот Украина".

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