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Espreso.tvОбществоПутин на Давосском форуме: Санкции повышают риски одностороннего применения военной силы

Путин на Давосском форуме: Санкции повышают риски одностороннего применения военной силы


фото: reuters
Президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкций "увеличивает риски одностороннего применения военной силы"

Об этом он сказал на онлайн-форуме в Давосе, передает РБК-Украина.

Путин раскритиковал использование торговых барьеров и санкций как "попыток обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы", - заявил он.

По словам Путина, это увеличивает шанс на появление новых горячих точек.

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