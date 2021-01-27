Путин на Давосском форуме: Санкции повышают риски одностороннего применения военной силы

27 января, 2021, 15:07

Президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкций "увеличивает риски одностороннего применения военной силы"

Об этом он сказал на онлайн-форуме в Давосе, передает РБК-Украина.

Путин раскритиковал использование торговых барьеров и санкций как "попыток обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы", - заявил он.

По словам Путина, это увеличивает шанс на появление новых горячих точек.