Путин на Давосском форуме: Санкции повышают риски одностороннего применения военной силы
27 января, 2021, 15:07
Президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкций "увеличивает риски одностороннего применения военной силы"
Об этом он сказал на онлайн-форуме в Давосе, передает РБК-Украина.
Путин раскритиковал использование торговых барьеров и санкций как "попыток обвинить во внутренних проблемах другие страны".
"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы", - заявил он.
По словам Путина, это увеличивает шанс на появление новых горячих точек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-