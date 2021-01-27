Промоутера возмутили претензии Ломаченко к судейству в бою с Лопесом

27 января, 2021, 13:21

Британский промоутер Альберт Сиеста заявил, что претензии украинского боксера Василия Ломаченко к судейству в поединке с американцем Теофимо Лопесом являются необоснованными

Об этом он заявил во время эфира на Luckypunch в Instagram.

По словам Сиесты, Ломаченко ничего не сделал для победы над Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), однако способен исправить ситуацию в реванше.

"Последние два боя Василия мне не понравились. Я думаю, он пошел на спад. Возможно, его организм сдает, но я думаю, что какие-то ресурсы для боя, который ему невероятно нужен, он найдет. Надо ва-банк идти, рисковать. Где он был до шестого раунда? Где вообще были удары? Что это было? На каких основаниях он думает, что выиграл этот бой? За то, что он хороший украинский мальчик?" - спросил Сиеста.

Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Сам Лопес обладал поясом IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, 20 января Василий Ломаченко в очередной раз назвал несправедливым поражение от Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

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