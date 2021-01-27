Промоутер рассказал, кто заплатит Усику за отказ от боя с Джошуа
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Лу Дибеллы, в организации боя за титул абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри заинтересованы организаторы с Ближнего Востока, которые ради этого согласятся заплатить Александру Усику за отказ от права на немедленную встречу с британцем.
"Если WBO лишит титула Джошуа и даст шанс выиграть его Усику, - это будет несчастье, потому что все хотели увидеть бой Джошуа - Фьюри за все пояса. Но, с другой стороны, Усик придерживается протокола, чтобы получить свой шанс. Я не сочувствую Усику, но деньги могут решить все. На Ближнем Востоке достаточно денег. А если там достаточно денег, я считаю, мультимиллионный чек Усику, вероятно, разрешит ситуацию", - сказал Дибелла.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 21 января стало известно, что Александр Усик требует компенсации за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-