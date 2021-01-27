Промоутер рассказал, кто заплатит Усику за отказ от боя с Джошуа

27 января, 2021, 11:45

Американский промоутер Лу Дибелла заявил, что заплатить отступные украинскому боксеру Александру Усику за отказ от боя с британцем Энтони Джошуа могут организаторы с Ближнего Востока

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Лу Дибеллы, в организации боя за титул абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри заинтересованы организаторы с Ближнего Востока, которые ради этого согласятся заплатить Александру Усику за отказ от права на немедленную встречу с британцем.

"Если WBO лишит титула Джошуа и даст шанс выиграть его Усику, - это будет несчастье, потому что все хотели увидеть бой Джошуа - Фьюри за все пояса. Но, с другой стороны, Усик придерживается протокола, чтобы получить свой шанс. Я не сочувствую Усику, но деньги могут решить все. На Ближнем Востоке достаточно денег. А если там достаточно денег, я считаю, мультимиллионный чек Усику, вероятно, разрешит ситуацию", - сказал Дибелла.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 21 января стало известно, что Александр Усик требует компенсации за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа.

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