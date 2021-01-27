Президент должен дать указание спецслужбам, если один из депутатов является агентом ФСБ, - Огрызко о ситуации с Дубинским

27 января, 2021, 21:01

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал о своей оценке позиции президента Владимира Зеленского относительно ситуации с нардепом Александром Дубинским

Об этом Огрызко сказал в эфире "Большой эфир Василия Зимы", передает "Еспресо.TV".

"Если мы серьезные - то после того, что произошло на этой же фракции "зеленых" и если верить сообщениям СМИ, но я думаю, там источники были довольно серьезными, то не может президент, который говорит, что один из депутатов является агентом ФСБ, не дать указание специальным службам, или генпрокуратуре с этим как-то разобраться. Прошло уже два дня после этого ", - сказал Огрызко.

Он добавил, что сейчас нет информации о том, что такие поручения были сделаны.

"Возможно они были сказаны не публично, но от этого ситуация не меняется. Или мы серьезно занимаемся борьбой с кремлевской агентурой и это демонстрируем, в том числе нашим главным стратегическим партнерам, или эти партнеры начнут от нас отворачивались. Я просто жду, что власть в ближайшее время должна начать эту работу, иначе у нас впереди очень печальные времена ", - отметил Огрызко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb