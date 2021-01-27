Президент должен дать указание спецслужбам, если один из депутатов является агентом ФСБ, - Огрызко о ситуации с Дубинским
Об этом Огрызко сказал в эфире "Большой эфир Василия Зимы", передает "Еспресо.TV".
"Если мы серьезные - то после того, что произошло на этой же фракции "зеленых" и если верить сообщениям СМИ, но я думаю, там источники были довольно серьезными, то не может президент, который говорит, что один из депутатов является агентом ФСБ, не дать указание специальным службам, или генпрокуратуре с этим как-то разобраться. Прошло уже два дня после этого ", - сказал Огрызко.
Он добавил, что сейчас нет информации о том, что такие поручения были сделаны.
"Возможно они были сказаны не публично, но от этого ситуация не меняется. Или мы серьезно занимаемся борьбой с кремлевской агентурой и это демонстрируем, в том числе нашим главным стратегическим партнерам, или эти партнеры начнут от нас отворачивались. Я просто жду, что власть в ближайшее время должна начать эту работу, иначе у нас впереди очень печальные времена ", - отметил Огрызко.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".
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