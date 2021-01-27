Преподавательница Бильченко, известная антиукраинскими заявлениями, опубликовала удостоверение российского "Международного союза поэтов"

27 января, 2021, 16:08

Преподавательница столичного Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", опубликовала удостоверение "Международного союза поэтов", выданное в Санкт-Петербурге

Об этом она сообщила в Facebook.

Бильченко написала, что в декабре ее взяли в "Международный союз поэтов" (Россия).

"Я чужая ко всему символическому, но эта ипостась для меня реально честь, действительно. Спасибо, Ленинград. Трудимся", - подписала она фото с видом.

Эта организация основана в России в 2017 году.

Напомним, после усиления с 16 января 2021 действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.

Позже появились свидетельства того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях .

В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс- "регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко пока не отказывается.

Преподаватели и студенты университета Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка.

Министерство образования и науки Украины отреагировало на ситуацию высказываний о государственном языке преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

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