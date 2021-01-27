Прекращение полномочий состава КСУ: Зеленский отозвал законопроект
Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте парламента.
"27.01.2021 Проект отозван", - говорится в сообщении.
Таким образом разбирательство по этому документу было снято с повестки дня.
Проект закона содержал две статьи. Первой предлагалось признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Инициировалось возвращения редакцией закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.
В статье 2 речь шла о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения, и о начале отбора новых судей.
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