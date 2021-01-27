Правительство будет предоставлять работникам до 150 тыс. грн на собственный бизнес: какие условия

27 января, 2021, 16:25

Кабинет министров утвердил проект закона о предоставлении до 150 тыс. грн работникам на открытие собственного дела

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, правительство одобрило проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, которые работали за рубежом и вернулись в Украину, направленных на поддержку их предпринимательской деятельности.

Так, право на получение помощи будут граждане Украины, которые имели оплачиваемую работу за рубежом более 1 года. Ожидается, что размер помощи составит до 150 тыс. грн. При этом ее размер должен быть пропорциональным размеру инвестиций заявителя. То есть, участник поддержки должен инвестировать и собственные средства, заработанные за рубежом.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, такая поддержка направлена на то, чтобы люди оставались в Украине и имели возможность открывать или развивать свой бизнес.

Законопроект также предусматривает, что финансирование программы для экономической реинтеграции трудовых мигрантов будет зависеть от их страхового стажа. Так, граждане Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет, смогут получить единовременную помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. В то же время граждане, имеющие меньший страховой стаж, смогут получить помощь в форме беспроцентного государственного займа и должны вернуть средства в течение следующих 5 лет.

Кроме того, участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.

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