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Espreso.tvСпортПоднял 6 девушек и пронес 10 метров: самый сильный человек в мире Алексей Новиков установил новый рекорд Украины

Поднял 6 девушек и пронес 10 метров: самый сильный человек в мире Алексей Новиков установил новый рекорд Украины


фото: parimatch.ua
Обладатель титула самого сильного человека мира Алексей Новиков установил новый рекорд Украины по переносу коромысла с живым весом

Об этом сообщает parimatch.ua.

Алексей Новиков установил новый рекорд Украины по переносу коромысла "Супер Йока" с живым весом.

24-летний стронгмен перенес конструкцию, на которой расположились шесть девушек, на расстояние 10 м за 12 сек. Суммарный вес составил 490 кг.

"Супер Йок" с живым весом и обычный - это разные вещи. Живой вес нестабилен и нужно быть более внимательным", - сказал Новиков.

В ноябре 2020 года Алексей Новиков получил титул самого сильного человека мира World Strongest Man и стал вторым украинцем, которому удалось завоевать это звание после Василия Вирастюка.

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