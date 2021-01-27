Поднял 6 девушек и пронес 10 метров: самый сильный человек в мире Алексей Новиков установил новый рекорд Украины
27 января, 2021, 09:41
Обладатель титула самого сильного человека мира Алексей Новиков установил новый рекорд Украины по переносу коромысла с живым весом
Об этом сообщает parimatch.ua.
Алексей Новиков установил новый рекорд Украины по переносу коромысла "Супер Йока" с живым весом.
24-летний стронгмен перенес конструкцию, на которой расположились шесть девушек, на расстояние 10 м за 12 сек. Суммарный вес составил 490 кг.
"Супер Йок" с живым весом и обычный - это разные вещи. Живой вес нестабилен и нужно быть более внимательным", - сказал Новиков.
В ноябре 2020 года Алексей Новиков получил титул самого сильного человека мира World Strongest Man и стал вторым украинцем, которому удалось завоевать это звание после Василия Вирастюка.
- Напомним, 16 ноября 2020 года Алексей Новиков одержал победу на турнире The World's Strongest Man.
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