По заявлению нардепа - "российского агента": против Порошенко и Байдена открыли 2 новых производства, - адвокат Головань

27 января, 2021, 11:24

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что относительно его клиента и президента США Джо Байдена зарегистрировали два новых уголовных производства в Украине

Об этом он заявил на брифинге, передает УП.

"Через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Украины Шокина со стороны Порошенко и Байдена", - сказал Головань.

По его словам, производство зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача и решению Печерского суда.

Госдеп США называет Деркача "агентом Кремля", а Минфин страны ввел санкции против него.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который обнародовал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.