Обсудили шаги по установлению мира на Донбассе: Ермак пообщался с советниками лидеров "Нормандской четверки"

27 января, 2021, 21:36

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки"

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников. Встреча состоялась в формате видеоконференции.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о серьезных разногласиях в позициях Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу российской агрессии на Донбассе.

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