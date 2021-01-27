О разговоре Байдена с Путиным просила Москва, - Associated Press
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на AP.
"Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал", - приводит агентство слова источника.
Перед тем как поговорить с Путиным, Байден также позвонил председателю НАТО Енсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанного как оплот против российской агрессии", говорится в сообщении.
Байден сказал Путину, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно", пишет АР.
Агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".
Президент США также поднял вопрос о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.
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