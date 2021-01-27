Новый тренер "Челси" требует от Абрамовича купить одного из самых дорогих нападающих мира

27 января, 2021, 19:37

Новоиспеченный тренер "Челси" Томас Тухель хочет видеть в лондонской команде форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации источника, Тухель убежден, что "Челси" нужен новый форвард. Главной трансферной целью для немца являются игрок "Боруссии" Эрлинг Холланд. Специалист надеется, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович выделит средства на трансфер.

В этом сезоне 20-летний Холланд провел 19 матчей, забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи. Норвежец занимает третье место в рейтинге самых дорогих форвардов мира. Он стоит 100 млн евро.

Тухель и лондонский "Челси" подписали контракт на полтора года. В соглашении прописана возможность продолжения договоренности.

Тухель работал в ПСЖ с июля 2018 года по декабрь 2020 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Немец также тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц" из Германии.

26 января новым главным тренером лондонского "Челси" был назначен Тухель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb