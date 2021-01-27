Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму, - Кулеба

27 января, 2021, 13:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать венгров Закарпатья в сепаратизме

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во время его визита в Киев, передает ЕП.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же нет никаких оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья", - отметил Кулеба.

По его словам, главное препятствие для развития отношений - эмоции и подозрения.

"Я категорически осуждаю любые проявления неуважения к венгерской общине в Украине и считаю неприемлемой любую антиукраинскую риторику", - отметил Кулеба.

Сиярто также заверил, что намерений сепаратизма со стороны венгров Закарпатья не существует.

"Обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла", - сказал он.

30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины на ковер и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".