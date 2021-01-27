Нападение на украинского подростка во Франции: мать парня обвиняют в торговле людьми, - СМИ

Об этом сообщает Liberation, передает ВВС .

Одиннадцать женщин из Украины пожаловались, что она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию VIP ServicesConcierges - консьерж-сервис, который преимущественно обслуживает Airbnb.

По жалобам о "скрытом" и "нелегальном" труде и торговле людьми Парижская прокуратура начала расследование. Прокуратура не указала, связано ли это дело с избиением сына Крушеник - Юрия. Отмечается, что якобы женщин рекрутировали в Ивано-Франковске.

По словам одного из них, они приезжали во Францию по туристической визе и оставались там после того, как заканчивался срок ее действия. Некоторых женщин рекрутировали в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Там Крушеник работала преподавателем французского языка. В других случаях объявления размещали на Facebook на украинском языке.

Бывшие работницы Крушеник сообщили, что около 60 украинок работали на компанию VIP ServicesConcierges.

"Нам платили 50 евро в сутки, 75 евро в воскресенье, и в день надо было обустроить минимум 4-5 квартир - с 9:30 до 18 часов. Но все белье и продукты вынуждены были носить с собой. Так что мы тратили время на транспорт, надо было постоянно работать сверх нормы, и это не оплачивалось. и нельзя было отдыхать ", - рассказала 55-летняя Оксана, которую уволили из компании после того, как она потребовала лучших условий.

По ее словам, у них не было выходных, а зарплату могли задерживать или не платить.

В то же время Крушеник заметила, что женщины были устроены на работу законно.