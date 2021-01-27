На острове Ява в Индонезии снова проснулся вулкан
Об этом сообщили в Центре исследований геологических катастроф, передает dpa.
Отмечается, что извержение продолжалось в течение четырех часов.
Уровень опасности оценивается как второй - людям не следует находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Местное правительство заявило о готовности провести эвакуацию жителей в случае более сильного извержения вулкана.
Мерапи, высота которого достигает 2968 м, считается самым активным вулканом в Индонезии.
18 января вулкан также выбросил так называемый пирокластический поток.
Последнее мощное извержение его произошло в 2010 году. Тогда погибли более 300 человек, еще 280 тысяч жителей эвакуировали.
Индонезия состоит из более 17 000 островов, на которых имеется около 130 активных вулканов.
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