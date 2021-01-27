На острове Ява в Индонезии снова проснулся вулкан

27 января, 2021, 12:27

Находящийся на индонезийском острове Ява вулкан Мерапи в среду начал извергать смесь раскаленных скальных обломков и пепла.

Об этом сообщили в Центре исследований геологических катастроф, передает dpa.

Отмечается, что извержение продолжалось в течение четырех часов.

Уровень опасности оценивается как второй - людям не следует находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Местное правительство заявило о готовности провести эвакуацию жителей в случае более сильного извержения вулкана.

Мерапи, высота которого достигает 2968 м, считается самым активным вулканом в Индонезии.

18 января вулкан также выбросил так называемый пирокластический поток.

Последнее мощное извержение его произошло в 2010 году. Тогда погибли более 300 человек, еще 280 тысяч жителей эвакуировали.

Индонезия состоит из более 17 000 островов, на которых имеется около 130 активных вулканов.

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