На Киевщине сожгли машину экс-головы поселка Коцюбинское Ольги Матюшиной

27 января, 2021, 11:58

В поселке Коцюбинское сожгли авто экс-головы населенного пункта Коцюбинское Ольги Матюшиной

Об этом она написала в Facebook.

"Позиция полиции - нормальным людям машины не палят. Позорно злорадствуют от поджога, потому что говорят: хорошая машина была. Говорят, что расследовать ничего не будут, потому что когда Матюшина была мэром, квартир им не давала", - написала экс-голова поселка.