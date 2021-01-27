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Миссия ОБСЕ заявила об активной деятельности оккупантов на участках разведения сил

СММ ОБСЕ зафиксировала активность российских вооруженных формирований на участках разведения сил и средств в районах Золотого и Петровского

Об этом сообщается в ежедневном отчете №19/2021 миссии.

"В течение дня 24 января на восточном краю участка разведения в районе Золотого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал лицо на прежней позиции вооруженных формирований", - говорится в отчете.

Как отмечается, 25 января в двух местах поблизости от этого участка разведения наблюдатели слышали 14 взрывов неопределенного происхождения, а также 42 очереди и выстрелы из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

По их оценке, все эти нарушения произошли за участком разведения, однако в пределах 5 км от его края.

Кроме того, 25 января, находясь неподалеку от блокпоста вооруженных формирований РФ южнее указанного участка разведения, "команда Миссии видела, как четверо рабочих копали углубление с обеих сторон автодороги T1316, ориентировочно в 20 м севернее южной оконечности этого участка разведения".

Наблюдатели зафиксировали четыре контейнера вдоль северного края дороги, ведущей на восток к н. п. Золотое-5. В тот же день у вышеупомянутого блокпоста команда СММ также видела двух оккупантов с нарукавными повязками с надписью "СЦКК": оба заходили вглубь участка разведения до места примерно в 350 м к северу от его южного края, а затем возвращались.

"В течение дня 24 января в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал двух человек у прежней позиции вооруженных формирований ориентировочно в 200 м на северо-запад от юго-восточного угла участка разведения", - добавили в СММ.

По информации наблюдателей, оккупанты с нарукавными повязками "СЦКК" также находились 25 января в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской.

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