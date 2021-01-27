Минреинтеграции подготовило проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Сейчас проект документа обнародован для электронных консультаций с общественностью", - говорится в сообщении.
После доработки и согласования он будет внесен на рассмотрение Кабинета министров для принятия.
В министерстве отметили, что необходимость совершенствования государственной политики в сфере поддержки языка коренного народа вызвана ухудшением его положения до критического уровня вследствие временной оккупации.
"Оптимальным подходом к развитию крымскотатарского языка является концепт "украинского тюркского". Ведь речь идет не только об обязанности украинского государства защитить и развивать язык коренного народа. Речь идет об огромных возможностях для всей украинской нации, которые в полной мере не осознаны. Сегодня на тюркских языках разговаривают 170 млн человек, в том числе наши стратегические партнеры", - сказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников
Заместитель министра Игорь Яременко напомнил, что Минреинтеграции обратилось к Google и Duolingo с просьбой интегрировать крымскотатарский язык в эти технологические платформы. Логичной в этом плане является поддержка развития крымскотатарского языка на основе латинской графики, что абсолютно соответствует международным тенденциям.
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