МОН превращается в министерство антиукраинской пропаганды, - Николай Княжицкий

27 января, 2021, 15:09

В парламенте обсуждают изменения в Закон "О высшем образовании", касающиеся процедуры избрания руководителей вузов

Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .

Выступая с трибуны Верховной Рады во время обсуждения изменений в Закон "О высшем образовании", народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил об опасных тенденциях в практике Министерства образования после того, как его возглавил Сергей Шкарлет.

"Мы прекрасно понимаем, что действительно годами не могут выбрать ректора в Киево-Могилянке, и сейчас сложная ситуация в Киевском университете Шевченко, - сказал народный депутат. - Поэтому наиболее готовым, эффективным, чтобы решить этот вопрос, с нашей точки зрения, законопроект 4489-1 коллеги Бабака. Одно непонятно в этом законопроекте: законопроект предлагает спецпроверке, в том числе для ректоров частных вузов ".

Николай Княжицкий напомнил о преследовании руководства Украинского католического университета во времена Януковича, когда СБУ грубо вмешивалась в деятельность этого негосударственного вуза, а власть препятствовала назначению руководства УКУ.

"Кто должен проводить спецпроверки? - спросил парламентарий. - Министр, который молчит, когда неделю назад, 21 февраля, судья Окружного административного суда Арсирий вынес позорное решение, которым обязал Минобразования пересмотреть украинскую историю 2013-14 годов и запретил рассказывать об убийстве Небесной сотни? Министр, который не реагирует на то, что преподавательница одного из государственных вузов называет всех, кто голосовал здесь за закон об украинском языке, фашистами, и выпускает какое-то обтекаемое заявление о равенстве языков? Министр, которого обвиняют обоснованно в плагиате, которого назначили благодаря кнопкодавства? Где наша реакция на эту позорную ситуацию, которая сложилась в Министерстве образования, которое превращается в министерство антиукраинской пропаганды?".

После выступления Николая Княжицкого один из инициаторов законопроекта, глава комитета образования, Сергей Бабак заявил, что учтет замечания депутата от "Европейской Солидарности" и ко второму чтению законопроекта займет в тексте норму о спецпроверки ректоров вузов.

Напомним, в декабре Львовский облсовет обратился к главе Верховной Рады и премьер-министра Украины об увольнении министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

После назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования в городах Украины прошли акции "Стоп Шкарлет". Организаторы тогда отмечали, что кандидатуру министра выбрали, несмотря на протесты ученых, родителей, студентов и даже образовательного комитета Верховной Рады.

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