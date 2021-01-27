МКС сняла, как молнии выглядят из космоса
27 января, 2021, 10:46
Международная космическая станция зафиксировала явление молнии из космоса
Об этом сообщает 24 канал.
Свежий взгляд на явление открывает обсерватория Европейского мониторинга атмосферно-космических взаимодействий (ASIM) на МКС.
Находясь на высоте 400 км, она способна дать ответы на то, как формируется немало природных явлений, в частности молнии. Сам прибор был установлен еще в 2018 году.
В последний раз удалось рассмотреть пять вспышек, одна из которых представляла собой "синюю струю" в стратосфере. Ученые рассказывают, что это редкая форма молнии, которая выстреливает из грозовых облаков и достигает 50 км.
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