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Espreso.tvОбществоМКС сняла, как молнии выглядят из космоса

МКС сняла, как молнии выглядят из космоса

Международная космическая станция зафиксировала явление молнии из космоса

Об этом сообщает 24 канал.

Свежий взгляд на явление открывает обсерватория Европейского мониторинга атмосферно-космических взаимодействий (ASIM) на МКС.

Находясь на высоте 400 км, она способна дать ответы на то, как формируется немало природных явлений, в частности молнии. Сам прибор был установлен еще в 2018 году.

В последний раз удалось рассмотреть пять вспышек, одна из которых представляла собой "синюю струю" в стратосфере. Ученые рассказывают, что это редкая форма молнии, которая выстреливает из грозовых облаков и достигает 50 км.

 

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