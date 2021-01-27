Ляшко: Дату поставки первой партии вакцины от коронавируса объявят 29 января

27 января, 2021, 18:21

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что дата поставки первой партии вакцины от коронавируса в Украине станет известна 29 января

Об этом сообщает 5.ua .

По его словам, после поставки в Украину первой партии пройдет обучение медиков по введению препаратов.

"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будет сразу вся - 8 млн или 16 млн", - отметил Ляшко.

Санврач добавил, что закупка вакцины китайского разработчика Sinovac предусматривает эффективность препарата не менее 70%.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине ведет переговоры о подписании контрактов на более 30 млн доз вакцин от COVID-19.

Шмыгаль также рассказал, как будет проходить кампания по вакцинации от COVID-19.

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