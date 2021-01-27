Луческу решил избавиться от футболиста, который отыграл за "Динамо" 13 лет
Об этом сообщает Nexus Sport.
По информации издания, турецкий клуб уже начал переговоры с Денисом Гармашем и надеется договориться с полузащитником уже на этой неделе.
Во второй половине прошлого сезона Гармаш уже играл в чемпионате Турции, где выступал за "Ризеспор".
Летом "2020 года 30-летний футболист, выступавший за киевский клуб с 2007 года, вернулся в "Динамо". В нынешнем сезоне сыграл за команду Мирчи Луческу 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Анкарагюджю" в чемпионате Турции находится в зоне вылета и занимает 19-е место.
ÖZEL HABER | Ghayas Zahid transferi yüksek bonservis bedeli nedeniyle çıkmaza girerken Ankaragücü'nde hedef Denys Garmash. Oyuncuyla görüşmelere başlayan başkent kulübü, anlaşmayı birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor. pic.twitter.com/xkWl4TML7Y- Nexus Sport (@nexustransfer) January 26, 2021
- Напомним, в октябре 2020 года Денис Гармаш вернулся в "Динамо" после аренды в турецком "Ризеспоре".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-