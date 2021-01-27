 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛуческу решил избавиться от футболиста, который отыграл за "Динамо" 13 лет

Луческу решил избавиться от футболиста, который отыграл за "Динамо" 13 лет


фото: Getty Images
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение о трансфере в турецкий "Анкарагюджю"

Об этом сообщает Nexus Sport.

По информации издания, турецкий клуб уже начал переговоры с Денисом Гармашем и надеется договориться с полузащитником уже на этой неделе.

Во второй половине прошлого сезона Гармаш уже играл в чемпионате Турции, где выступал за "Ризеспор".

Летом "2020 года 30-летний футболист, выступавший за киевский клуб с 2007 года, вернулся в "Динамо". В нынешнем сезоне сыграл за команду Мирчи Луческу 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Анкарагюджю" в чемпионате Турции находится в зоне вылета и занимает 19-е место.

  • Напомним, в октябре 2020 года Денис Гармаш вернулся в "Динамо" после аренды в турецком "Ризеспоре".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать