Луческу решил избавиться от футболиста, который отыграл за "Динамо" 13 лет

27 января, 2021, 13:51

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение о трансфере в турецкий "Анкарагюджю"

Об этом сообщает Nexus Sport.

По информации издания, турецкий клуб уже начал переговоры с Денисом Гармашем и надеется договориться с полузащитником уже на этой неделе.

Во второй половине прошлого сезона Гармаш уже играл в чемпионате Турции, где выступал за "Ризеспор".

Летом "2020 года 30-летний футболист, выступавший за киевский клуб с 2007 года, вернулся в "Динамо". В нынешнем сезоне сыграл за команду Мирчи Луческу 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Анкарагюджю" в чемпионате Турции находится в зоне вылета и занимает 19-е место.

ÖZEL HABER | Ghayas Zahid transferi yüksek bonservis bedeli nedeniyle çıkmaza girerken Ankaragücü'nde hedef Denys Garmash. Oyuncuyla görüşmelere başlayan başkent kulübü, anlaşmayı birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor. pic.twitter.com/xkWl4TML7Y - Nexus Sport (@nexustransfer) January 26, 2021

Напомним, в октябре 2020 года Денис Гармаш вернулся в "Динамо" после аренды в турецком "Ризеспоре".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb