Курс валют: гривня продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
27 января, 2021, 09:19
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 27 января 2021 года на отметке 28,15 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 26 января курс составлял 28,16 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 27 января установлен на уровне 34,18 грн/евро. По состоянию на 26 января курс составлял 34,23 грн/евро.
На наличном рынке 27 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,14, продают - по 28,20 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,50 грн/$, продажи - в пределах 28,14-32 грн/$.
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