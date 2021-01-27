Коронавирус: Каннский кинофестиваль 2021 года перенесли на июль
27 января, 2021, 22:30
Международный Каннский кинофестиваль 2021 года перенесли с мая на июль из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщили на сайте Каннского кинофестиваля.
В заявлении организаторы мероприятия отметили, что оставляли за собой право переносить даты кинофестиваля в зависимости от глобальной ситуации с эпидемией коронавируса.
Каннский кинофестиваль должен состояться с 6 по 17 июля 2021 года.
В мае 2020 Каннский фестиваль был отменен из-за коронавирус. В октябре 2020 года фестиваль провел короткое мероприятие в специальном формате Special Cannes.
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