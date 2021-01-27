Комитет Рады рекомендует восстановить Минагрополитики со всеми полномочиями, которые были до реорганизации
Об этом сообщило Информационное управление Аппарата Верховной Рады.
Согласно сообщению, 26 января состоялось внеочередное заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, на котором были заслушаны министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко о реализации комплексного восстановления деятельности Минагрополитики.
Отмечается, что Лещенко акцентировал внимание на полной передаче прежних функций Минагрополитики, в том числе контроль над Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, водным, лесным и рыбным хозяйствами. Народные депутаты и представители аграрного сектора поддержали такое предложение.
По результатам обсуждения Комитет принял решение обратиться в Кабинет министров и рекомендовать обеспечить возобновление работы Минагрополитики со всеми полномочиями, которые принадлежали ему до реорганизации в 2019 году, а также предоставить соответствующие полномочия по реализации программ мелиорации земель.
- Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила министром аграрной политики и продовольствия бывшего главу Госгеокадастра Романа Лещенко.
- 28 декабря Кабмин отменил решение, которым Минагро было присоединено к Минэкономики, что было необходимо для возобновления работы министерства.
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