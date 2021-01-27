Комитет Рады рекомендует восстановить Минагрополитики со всеми полномочиями, которые были до реорганизации

27 января, 2021, 14:49

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Кабинету министров восстановить Министерство аграрной политики и продовольствия со всеми полномочиями, которые были до реорганизации

Об этом сообщило Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, 26 января состоялось внеочередное заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, на котором были заслушаны министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко о реализации комплексного восстановления деятельности Минагрополитики.

Отмечается, что Лещенко акцентировал внимание на полной передаче прежних функций Минагрополитики, в том числе контроль над Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, водным, лесным и рыбным хозяйствами. Народные депутаты и представители аграрного сектора поддержали такое предложение.

По результатам обсуждения Комитет принял решение обратиться в Кабинет министров и рекомендовать обеспечить возобновление работы Минагрополитики со всеми полномочиями, которые принадлежали ему до реорганизации в 2019 году, а также предоставить соответствующие полномочия по реализации программ мелиорации земель.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила министром аграрной политики и продовольствия бывшего главу Госгеокадастра Романа Лещенко.

28 декабря Кабмин отменил решение, которым Минагро было присоединено к Минэкономики, что было необходимо для возобновления работы министерства.

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