Как быстро перейти на украинский: советы от языкового омбудсмена

27 января, 2021, 14:45

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь дал советы, которые помогут быстро перейти на общение на украинском языке

Об этом говорится на странице уполномоченного в Facebook.

"С 16 января в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обслуживание потребителей, предоставление информации о товарах и услугах должно осуществляться на государственном языке. Поэтому нелишне будет напомнить простые рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском не только в сфере обслуживания", - отметил Креминь.

Так, он рекомендует общаться на украинском языке с родными, друзьями и даже незнакомцами; окружить себя украинским везде - читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку; общаться с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читать истории людей, которым это уже удалось.

Креминь также советует всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке.

Также, омбудсмен советует включить украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать по-украински в соцсетях; пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать украинский в поисковых системах. В частности, можно завести записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

Напомним, с 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

23 января Тарас Креминь заявил, что украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания с 2025 года.

Кремень заявил, что за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут штрафовать в июле 2022 года.

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