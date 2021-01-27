Как быстро перейти на украинский: советы от языкового омбудсмена
Об этом говорится на странице уполномоченного в Facebook.
"С 16 января в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обслуживание потребителей, предоставление информации о товарах и услугах должно осуществляться на государственном языке. Поэтому нелишне будет напомнить простые рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском не только в сфере обслуживания", - отметил Креминь.
Так, он рекомендует общаться на украинском языке с родными, друзьями и даже незнакомцами; окружить себя украинским везде - читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку; общаться с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читать истории людей, которым это уже удалось.
Креминь также советует всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке.
Также, омбудсмен советует включить украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать по-украински в соцсетях; пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать украинский в поисковых системах. В частности, можно завести записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.
- Напомним, с 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 23 января Тарас Креминь заявил, что украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания с 2025 года.
- Кремень заявил, что за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут штрафовать в июле 2022 года.
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