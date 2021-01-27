Горсовет Запорожья пикетировали представители СМИ: их не пускают на заседание

27 января, 2021, 14:55

В Запорожье здание городского совета пикетировали журналисты, поскольку их не пускают на заседание горсовета

Об этом сообщает Укринформ.

Между журналистами и полицией произошла потасовка. Правоохранители закрыли входы в горсовет, оставив медийщиков за забором.

Они вызвали полицию и написали заявления о препятствовании журналистской деятельности. В то же время депутаты подготовили проект решения "Об обеспечении беспрепятственного права посещения административного здания исполнительного комитета ЗГС".

"На входе почти потасовки между журналистами и полицией. Мы считаем грубым нарушением законодательства недопуск журналистов в здание на пленарное заседание. Я направил письмо о том, что в соответствии с законодательством и с пунктом 5 регламента Запорожского городского совета депутатская фракция имеет право, и мы воспользовались этим правом, и инициировали приглашение СМИ на пленарное заседание. Это письмо было проигнорировано", - сказал депутат Александр Константинов.

Его коллега Дмитрий Сирый заявил, что сессия транслируется на муниципальном телеканале, поэтому не является закрытой.

"Прямого запрета (доступа журналистов, - ред.) в постановлении Кабмина нет, но в этом постановлении есть определенные запреты о пребывании определенного количества людей на квадратных метрах. Прямую ответственность за это несет председательствующий", - добавил Сирый.

Депутаты поставили проект решения на голосование. Но как раз в этот момент на муниципальном телеканале включили минуту молчания по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Лишь 19 депутатов поддержали допуск СМИ в горсовет.