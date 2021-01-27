Футболист "Реала" рассказал, почему покинул Испанию ради "Арсенала"

27 января, 2021, 19:16

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор рассказал, что перешел в лондонский "Арсенал" из-за тренера Микеля Артета

Об этом сообщает официальный сайт "Арсенал ".

Эдегор признался, что разговаривал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артета перед трансфером.

"Накануне трансфера я разговаривал с Артетой, это было очень важно. У Микеля задатки топ-тренера, мне понравились его идеи и взгляд на футбол", - сказал норвежец.

Мартин Эдегор будет выступать за "Арсенал" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Лондонцы заплатят мадридцам 2 млн евро и получат право выкупить хавбека.

Эдегор будет выступать за лондонцев под 11-м номером.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец сыграл за "Реал" 9 матчей.

27 января "Арсенал" арендовал у мадридского "Реала" норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

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