Футболист "Реала" рассказал, почему покинул Испанию ради "Арсенала"
27 января, 2021, 19:16
Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор рассказал, что перешел в лондонский "Арсенал" из-за тренера Микеля Артета
Об этом сообщает официальный сайт "Арсенал ".
Эдегор признался, что разговаривал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артета перед трансфером.
"Накануне трансфера я разговаривал с Артетой, это было очень важно. У Микеля задатки топ-тренера, мне понравились его идеи и взгляд на футбол", - сказал норвежец.
Мартин Эдегор будет выступать за "Арсенал" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Лондонцы заплатят мадридцам 2 млн евро и получат право выкупить хавбека.
Эдегор будет выступать за лондонцев под 11-м номером.
В нынешнем сезоне 22-летний норвежец сыграл за "Реал" 9 матчей.
- 27 января "Арсенал" арендовал у мадридского "Реала" норвежского полузащитника Мартина Эдегора.
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