Футбольный клуб из Черкасс снялся с чемпионата Украины

27 января, 2021, 22:19

Представитель инвесторов футбольного клуба "Черкасчина" Владимир Лашкул сообщил о решении клуба сняться с чемпионата Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook инвестора "Черкасчины" Владимира Лашкула.

"Черкасчина" приняла решение прекратить участие в чемпионате Украины среди профессиональных команд. Сегодня можно сказать, что одной из главных причин такого решения было желание учредителей освободить дорогу для реализации амбициозных целей авторам известного общественности Черкасчины меморандума о сотрудничестве между клубами "Днепр" Черкассы и ЛНЗ Лебедин ", - написал Лашкул.

Клуб был основан в 2010 году под названием "Славутич". Позже назывался "Черкасский Днепр". Команда доходила до полуфинала Кубка Украины в 2014-м.

В этом сезоне "Черкасчина" выступала во второй лиге. Занимала пятую строчку в группе Б и боролась за выход в высший дивизион.

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