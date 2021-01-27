Футбольный клуб из Черкасс снялся с чемпионата Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook инвестора "Черкасчины" Владимира Лашкула.
"Черкасчина" приняла решение прекратить участие в чемпионате Украины среди профессиональных команд. Сегодня можно сказать, что одной из главных причин такого решения было желание учредителей освободить дорогу для реализации амбициозных целей авторам известного общественности Черкасчины меморандума о сотрудничестве между клубами "Днепр" Черкассы и ЛНЗ Лебедин ", - написал Лашкул.
Клуб был основан в 2010 году под названием "Славутич". Позже назывался "Черкасский Днепр". Команда доходила до полуфинала Кубка Украины в 2014-м.
В этом сезоне "Черкасчина" выступала во второй лиге. Занимала пятую строчку в группе Б и боролась за выход в высший дивизион.
БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ Просматривая фотоархив, наткнулся на фото почти пятилетней давности, связанное с командой мастеров "...Опубликовано Vladimir Lashkul Среда, 27 января 2021
- В августе футбольный клуб из Одесской области "Балканы" отказался играть в первой лиге Украины .
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