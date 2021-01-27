ЕС снова разрешил эксплуатацию Boeing 737 Max

27 января, 2021, 17:55

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) позволило восстановить полеты в Европе самолетам Boeing 737 Max после двухлетнего запрета из-за двух катастроф лайнеров этого типа

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"После детального анализа, проведенного EASA, мы установили, что 737 Max может безопасно вернуться к эксплуатации. Эта оценка была проведена абсолютно независимо от Boeing или Федеральной авиационной администрации США и без всякого экономического или политического давления", - заявил руководитель ведомства Патрик Кай.

Он добавил, что EASA и в дальнейшем внимательно следить за эксплуатацией Boeing 737 Max.

По словам Кая, компания Boeing также обязалась работать над усовершенствованием самолета 737 в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности.

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября 2020 позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. 18 января Канада также дала разрешение.

Эксплуатацию этого самолета запретили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, которые унесли жизни 346 человек.

Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а в марте 2019 года - в Эфиопии. Как сообщалось, причиной авиакатастроф стали недостатки в работе программного обеспечения системы маневрирования. Также были установлены нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов.

Катастрофы Boeing 737 Max нанесли значительный ущерб репутации концерна и привели к рекордным убыткам авиастроителя.

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