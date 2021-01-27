Экс-сотрудницу флотской разведки США приговорили к 11 годам за попытку шпионажа в пользу России
Об этом сообщает Fox40.
Ширли - бывшая военнослужащая американской армии, которая работала во флотской разведке, Пентагоне, Министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях - подрядчиках Пентагона.
Женщина имела доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". В июле 2019 года она забрала свою дочь, которая живет с ее бывшим мужем, и поехала с ней в Мехико.
Там Ширли планировала связаться с представителями правительства РФ, чтобы попросить переселить ее в другую страну. С собой она взяла секретные документы, к которым у нее был доступ.
Однако в Мехико ее нашли американские власти и сотрудники мексиканской полиции.
Бывшей разведчице предъявили обвинение в сокрытии несовершеннолетней от законного опекуна. У женщины обнаружили документы Агентства национальной безопасности и флотской разведки и письмо российского правительства, с которым она пыталась связаться.
В июле 2020 года Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила восемь лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и три года за похищение ребенка.
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