Экс-сотрудницу флотской разведки США приговорили к 11 годам за попытку шпионажа в пользу России

27 января, 2021, 10:53

Суд в Западной Вирджинии постановил приговорить к 11 годам заключения экс-сотрудницу флотской разведки США Элизабет Ширли за намерение передать секретные документы России и похищение собственной дочери

Об этом сообщает Fox40.

Ширли - бывшая военнослужащая американской армии, которая работала во флотской разведке, Пентагоне, Министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях - подрядчиках Пентагона.

Женщина имела доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". В июле 2019 года она забрала свою дочь, которая живет с ее бывшим мужем, и поехала с ней в Мехико.

Там Ширли планировала связаться с представителями правительства РФ, чтобы попросить переселить ее в другую страну. С собой она взяла секретные документы, к которым у нее был доступ.

Однако в Мехико ее нашли американские власти и сотрудники мексиканской полиции.

Бывшей разведчице предъявили обвинение в сокрытии несовершеннолетней от законного опекуна. У женщины обнаружили документы Агентства национальной безопасности и флотской разведки и письмо российского правительства, с которым она пыталась связаться.

В июле 2020 года Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила восемь лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и три года за похищение ребенка.

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